L'Empoli è l'isola felice dei giovani. Dai tempi di Montella fino ad arrivare agli ultimi gioielli di oggi Baldanzi e Fazzini. Trent'anni di ragazzi formati, cresciuti e lanciati. Quell'etichetta piazzata sulle spalle è da sempre sinonimo di garanzia."Parliamo di un ragazzo arrivato qui da piccolissimo, è con noi da più di 10 anni e rappresenta il frutto di tutto il percorso del settore giovanile dell'Empoli e dei principi che trasmette il nostro presidente. Indipendentemente dalle regole e dall'età, quello che proviamo a fare è portare il più velocemente possibile giocatori di talento in prima squadra"."Alla base di tutto c'è la passione per il calcio e un grande senso d'appartenenza. Io ho vissuto l'Empoli in due momenti, a distanza di oltre trent'anni: prima da giocatore nel settore giovanile, oggi da dirigente. E vi assicuro che già all'epoca si lavorava molto sui ragazzi; quando giocavo io hanno debuttato in prima squadra giocatori come Birindelli, Montella, Ficini, Caccia... La forza di credere nei giocatori di prospettiva c'è sempre stata"."Noi crediamo molto nel lavoro con i ragazzi. Chi arriva da noi intorno ai 9/10 anni fa un percorso completo con l'Empoli, affiancato prima da istruttori e poi da allenatori. E' chiaro che non tutti fanno lo stesso percorso, noi cerchiamo di creare per ognuno il percorso giusto per arrivare il prima possibile tra i grandi. Oltre a questo discorso c'è anche un lavoro di scouting, che in determinati momenti ci porta a fare investimenti su calciatori fuori dall'Italia"."Il nostro lavoro di scouting è incentrato soprattutto sulle squadre locali. La presenza sui campi per vedere ragazzini di 7/8 anni è fondamentale, per avere più giudizi mandiamo diversi osservatori a vedere lo stesso giovane. E' importante prendere un ragazzo nella prima fascia d'età per lavorarci a 360° fin dall'inizio. Quando andiamo a seguirli cerchiamo di intravedere anche la personalità, la genialità di un passaggio filtrante..."."Quando cerchiamo rinforzi per l'Under 17 o la Primavera, usiamo molto i video per farci un'idea sul giocatore, poi andiamo a seguirlo dal vivo per avere sensazioni su come si rapporta nel contesto della partita, nell'interazione con i compagni..."."Non solo. Nella rosa che qualche anno fa ha vinto il campionato di Serie B la metà dei giocatori era cresciuta nel settore giovanile. E' stato un bel successo a livello societario, il frutto di un lavoro di 15 anni"."La società ci mette tutti nelle migliori condizioni per raggiungere gli obiettivi, ma la difficoltà sta nel riuscire a continuare quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni. E' tutt'altro che semplice formare ragazzi e calciatori pronti per la prima squadra"."Oltre a creare giocatori bisogna costruire anche uomini. Ci sono giovani che escono alle 7 di mattina per andare a scuola e tornano alle 7 di sera dopo gli allenamenti, noi li sosteniamo aiutandoli nella quotidianità del portare avanti tutti gli impegni. Altri ragazzi delle giovanili invece vivono in convitto, hanno un tutor a disposizione e l'obiettivo è non far sentire loro il distacco dalla famiglia e inserirli nel modo migliore nel mondo Empoli. La nostra dimensione è come quella di una grande famiglia, abbattendo le distanze tra giocatori e dirigenti"."Parliamo della fine degli Anni '80 primi Anni '90. Nasce dalla fortuna di avere una proprietà che negli anni ha mantenuto i suoi princìpi e il suo credo; da più di 30 anni il presidente Corsi riesce a trasmettere il suo progetto a tutte le persone che fanno parte di questa grande famiglia"."Non faccio nomi, ma ci sono giocatori che per mille motivi non sono riusciti a esprimere le proprie potenzialità e si sono persi in campionati minori. A volte basta sbagliare la scelta su dove andare a giocare e ci si può perdere. Ma fa parte del calcio"."Il nostro percorso e i nostri progetti puntano a velocizzare i tempi di inserimento di un giovane tra i grandi, per questo per noi la seconda squadra non è fondamentale come può essere per altri club".