Carlo Nohra, responsabile della Saudi Premier League, ha rilasciato una intervista a Gazzetta.it: “Squadre arabe in Champions? Domanda cattiva… Diciamo che la Champions League è ovviamente il modello da seguire per noi. Però noi non vogliamo solo copiare, vogliamo creare qualcosa di nostro. Stiamo attenti a ciò che succedere nella geografia calcistica, ma la priorità, nel breve e nel medio periodo, è quella di costruire un prodotto valido, appetibile, riconosciuto. Poi si vedrà. Ma al momento non c’è nessuna intenzione da parte nostra di muoverci verso l’Europa”.