Il retroscena, Bonaventura alla Juve? Una voce rilanciata dalla stessa Fiorentina

Gli ultimi giorni di calciomercato invernale sono stati particolarmente frenetici in riva all'Arno. Fra scambi mai andati in porto, affari saltati, cessioni non perfezionate e tentativi portati avanti fino alle 20:00 del primo di febbraio. Una delle voci che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, però, riguardava il possibile addio di Giacomo Bonaventura. Il fantasista viola, autentico trascinatore dei gigliati nel corso dei primissimi mesi della stagione, sta vivendo una flessione piuttosto evidente nell'ultimo periodo. L'ex Milan è semplicemente irriconoscibile rispetto a qualche mese fa. Un calo dettato sì da un fisico non più giovanissimo, ma anche e soprattutto dalla testa.



IL CONTRATTO - Alla base di questa evidente parabola discendente, spiega stamani il Corriere Fiorentino, c'è una questione di testa. In particolare, si legge, ciò che sta rendendo nervoso Bonaventura è lo scontro con la società per il rinnovo che ancora non è arrivato. Il suo contratto scadrà a fine anno ma c'è una clausola che, se scattasse, porterebbe la scadenza avanti di una stagione, e il ragazzo avrebbe voluto un rinnovo a prescindere da tale clausola. A Lecce Bonaventura ha toccato il punto più basso della stagione e nei prossimi giorni Italiano vorrà parlarci. Ma il quotidiano racconta un altro dettaglio che ha acuito ulteriormente le tensioni: "Come se non bastasse sono poi arrivate le voci sulla Juventus (alimentate dallo stesso club viola) che hanno alzato ulteriormente il livello della tensione".