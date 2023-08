Un attaccante da più di 100 gol che trova i suoi primi con la maglia della Roma a un anno esatto dal suo arrivo. La storia del Gallo Belotti è tra le più paradossali degli ultimi anni. Andrea ci ha creduto ed è stato premiato con una doppietta che ha regalato un punto pesante e ‘sudato’ contro la Salernitana. La Roma ancora di più rinnovandogli fiducia e contratto dopo una prima stagione molto al di sotto delle possibilità e delle aspettative.. Ma Andrea aveva in testa soltanto la Roma e quella voglia irrefrenabile di sentirsi di nuovo importante.. La Dea vuole una cessione a titolo definitivo per 10 milioni di euro, Pinto propone un un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 50% delle presenze. Anche Duvan preferirebbe non andare in prestito, il summit di oggi può diventare decisivo.