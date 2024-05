Il retroscena dalla Turchia. La Fiorentina ha incontrato il tecnico del Galatasaray

Che ne sarà della panchina della Fiorentina? C'è ancora grande incertezza, dato per assodato l'addio di Vincenzo Italiano. Eppure, fra i vari Palladino, Sarri ed Aquilani, spunta un nome decisamente più esotico per il nome del prossimo allenatore viola.



COSE TURCHE - A lanciare l'indiscrezione è il portale turco Takvim che spiega come la società gigliata abbia incontrato Okan Buruk, allenatore attuale del Galatasaray che ha fatto vedere ottime cose quest'anno in campionato. Tuttavia, si legge, la pista non appare particolarmente percorribile.



GRAZIE MA... - Sempre secondo i colleghi turchi, la risposta di Buruk è stata piuttosto chiara: "Sono molto felice qui, ho firmato un nuovo contratto e c’è molto altro da ottenere“.