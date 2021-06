Nel corso dell'intervista al Corriere dello Sport, l'ad del Milan Ivan Gazidis: "Quando arrivai al Milan, credo addirittura il primo giorno, dissi che avremmo costruito la squadra sui giovani, ma senza escludere elementi esperti che avrebbero rinforzato il gruppo dandogli una guida. Non ho mai detto no a Ibra. Anzi, fu lui a dirci di no un anno, non voleva lasciare i Galaxy. Ne favorii l'arrivo e, per di più suggerii l'acquisto di Fabregas, che non andò in porto per altre ragioni".