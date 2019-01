Michy Batshuayi è in procinto di trasferirsi al Monaco dopo una prima parte di stagione vissuta al Valencia. Il giocatore belga, di proprietà del Chelsea, era stato seguito da varie squadre, tra cui la Fiorentina. Come riportato da TheFrenchFootball, l'attaccante era stato sondato anche da Napoli e Roma in Italia, oltre all'Arsenal: la società viola, però, si è tirata indietro dopo l'arrivo di Luis Muriel.