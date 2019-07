Leggi Ronaldinho e pensi immediatamente all'espressione felice dell'asso brasiliano. Oggi, tramite il Mirror, emerge però un retroscena curioso e insolito in merito all'ex fantasista, che avrebbe convissuto con due donne contemporaneamente. Priscilla Coelho e Beatrize Souza avrebbero vissuto insieme a Dinho a Rio de Janeiro. "Aveva due camere da letto, una per Priscilla e l'altra per Beatriz" spiega Maria Aldenice dos Santos, mamma di Priscilla. "Entrambe, innamorate, accettavano questa situazione. Non stavano mai state sullo stesso letto, un giorno toccava a Priscilla e il giorno successo a Beatriz. Ha dato a entrambe la stessa quantità di denaro da spendere ogni mese e gli ha fatto gli stessi regali". La donna, inoltre, ha ricelato che quest'anno Ronaldinho aveva in programma di 'sposare' entrambe le donne in una cerimonia non ufficiale, ma a dicembre Priscilla ha deciso di lasciare Rio de Janeiro.