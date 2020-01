L'Inter e la "grana" Politano. Il giocatore è rientrato da Roma, si è messo a disposizione, da vero professionista, e aspetta lumi sul suo futuro. Diversi sono i club che continuano a mostrare interesse per l'esterno offensivo nerazzurro, che resta sul mercato, con Conte che ha fiducia nella dirigenza: "​Lui si vedeva già a Roma, nella sua testa era lì. Vedremo, adesso mancano 12 giorni di mercato. C'è chi si occupa di mercato e cercherà di risolvere la situazione". Per un Politano da sistemare in uscita, c'è un Giroud che attende in entrata.



TUTTO SU GIROUD - Il francese, in uscita dal Chelsea, ha raggiunto un accordo di massima con il club nerazzurro, col suo agente a Milano negli ultimi giorni per limare i dettagli: contratto di due anni e mezzi, con un ingaggio tra i 4 e i 5 milioni di euro. L'Inter vuole fortemente l'attaccante campione del mondo e, in attesa di capire quello che sarà il futuro di Politano, vogliono comunque stringere subito per l'ex Arsenal. Non più "via Politano prendo Giroud", ma "prendo Giroud e poi vendo Politano". Perché Conte spinge per riavere con sé il gigante francese, alternativa, e non solo, di Romelu Lukaku. Non è semplice senza l'uscita del numero 16 nerazzurro, ma Marotta ci prova.