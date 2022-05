", "Dolore in Spagna". Il gioco di parole è il titolo scelto dalla stampa scozzese per raccontare la triste notte di Siviglia, con ibattuti ai rigori dall'Eintracht Francoforte nella finale di Europa League.. Per quella che, con ogni probabilità, sarà l'ultima disfatta con la maglia blu sulle spalle.ha provato a difendere e rincuorare il centrocampista gallese a fine partita: "Alcuni giocatori non erano in un buon momento per calciare un rigore, Ramsey era disponibile a tirarlo. E' davvero giù, tutti stanno male, sono delusi, lo abbiamo visto nello spogliatoio. Ha preso la responsabilità di calciare, puoi segnare o sbagliare. Purtroppo per noi non ha segnato". Una timida difesa, ma l'errore di Siviglia è la chiusura di un'avventura con la maglia dei Rangers che non è andata secondo le aspettative, due gol consecutivi contro Dundee FC e Celtic come unici acuti di sei mesi caratterizzati da prestazioni deludenti, qualche acciacco fisico e una titolarità comunque mai conquistata del tutto: per questo- Un nuovo problema quindi per i bianconeri, che si ritroveranno nuovamente il gallese alla Continassa e a pesare sulle casse del club con il suo. Ramsey è chiaramente fuori dal progetto juventino, per questo Arrivabene e Cherubini cercheranno una nuova soluzione per liberarsene, questa volta a titolo definitivo vista la scadenza del contratto nel 2023:, ipotesi ventilata a più riprese senza poi essere approfondita. Ramsey ha tradito i Rangers nel momento clou, il ritorno alla Juve si avvicina.