Chiamatela pure la strana coppia.. Semplicemente, che il prossimo 26 maggio si giocheranno la possibilità di regalare al club spagnolo il primo titolo internazionale della propria storia. Un'intesa nata quasi naturalmente tra uno dei migliori difensori centrali del calcio spagnolo degli ultimi 15 anni,, e un prospetto di campione finito già nel mirino di molte grandi squadre,- Dieci presenze, due gol e(o al Prado, per rimanere fedeli alle sue origini)- dal giorno del suo arrivo nell'estate 2012 su precisa imbeccata di Rafa Benitez -Dopo la sua partenza nel giugno 2019 per fare ritorno nella sua Spagna,, capace tra le altre cose di traghettare verso una crescita esponenziale un diamante purissimo ma grezzo come Koulibaly. Per Albiol, quella di Danzica sarà la seconda finale di Europa League in carriera, a 17 anni di distanza da quella vinta con la maglia del Valencia.- Nelle ultime due stagioni,e nel settore giovanile di una squadra che è diventata un marchio di fabbrica.. Classe '97, 191 cm di statura che si abbinano a una capacità di far partire l'azione dalle retrovie che non è da tutti., che al Villarreal ha concluso la sua carriera da calciatore. Vedendo sbocciare il talento di un ragazzo pronto a prendersi un posto da titolare nella Spagna di Luis Enrique e a spiccare il volo verso una big europea. Prima però c'è da disputare una partita che è già nella storia. In compagnia di Albiol. Il vecchio e il bambino, la strana coppia.