La Juventus continua a guardare, con largo anticipo, al mercato che sarà in estate. E inizia sin da ora a studiare quei profili che tra 6 mesi potrebbero rivelarsi delle vere e proprie occasioni; oltre ai parametro zero, si guarda dunque a quei calciatori che andranno in scadenza di contratto a giugno 2020 e che, senza rinnovo, potrebbero essere ceduti dai club di appartenenza a condizioni più vantaggiose. Una situazione che ad oggi riguarda anche il terzino classe '89 del Barcellona Jordi Alba, per cui continua la fase di stallo nella trattativa per prolungare l'attuale accordo.



Un'eventualità che ha stimolato da subito l'interesse di grandi club europei come Paris Saint Germain, Manchester United e Manchester City, ma anche la Juventus è vigile più che mai, secondo quanto riferisce Tuttosport. A prescindere dal recente rinnovo fino a giugno 2023 di Alex Sandro o dei rumors che proseguono su Marcelo del Real Madrid, perché un giocatore come Jordi non può non far pensare. A maggior ragione, a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto.