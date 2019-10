Blaise Matuidi è in scadenza di contratto? Sì. Ma il rinnovo è una pura formalità, nelle mani della Juve. Che al momento dell'acquisto del centrocampista francese gli ha sì fatto firmare un contratto della durata di soli tre anni, ma garantendosi un'opzione per la quarta stagione. Che andrà solo esercitata. Anche dalla relazione finanziaria diffusa dal club bianconero si capisce grazie a un indizio come sia tutto pronto per prolungare di un altro anno il contratto di Matuidi, con tanto di commissione per gli agenti (Mino Raiola) già concordata e fissata a quota 800 mila euro.