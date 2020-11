Un campanello d'allarme. Le ultime tre partite tra campionato ed Europa League hanno proiettato un'immagine di Hakan Calhanoglu deludente, lontano parente del giocatore ammirato e decisivo dell'era post lockdown. Stanco, fisicamente e mentalmente, pasticcione e poco incisivo, il turco è stato tutt'altro che un valore aggiunto. Gli impegni ravvicinati e il problema alla caviglia hanno senza dubbio condizionato le sue prestazioni, ma non è da escludere che in testa ci sia altro. Che non riesce a farlo rendere al 100%.



TRATTATIVA - Prima di tutto il rinnovo, del contratto in scadenza a giugno. La richiesta di cinque milioni di euro netti a stagione ha spiazzato il Milan, che per prima cosa ha detto no. Passato il momento, le parti sono tornate a parlare. Hakan resta un giocatore importante che a Milano sta bene, per questo c'è volontà di trovare un accordo. Ma la fumata bianca è tutt'altro che vicina.



SZOBOSZLAI - L'esplosione di Brahim, che Maldini vuole riscattare dal Real Madrid, e le voci di mercato stanno facendo il resto. Il Milan non ha abbandonato la pista che porta ​a Szoboszlai del Salisburgo, un'idea che non può fare felice il numero 10 del Milan. Che ora deve fare il salto di qualità e tornare a dimostrare di essere un titolare di questo Milan. E di quello che verrà.