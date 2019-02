Su una cosa ha ragione Pioli: a questa Fiorentina mancherebbe poco per diventare adulta, quasi come le grandi. Impressionante come questa ‘imperfetta’ squadra sia stata, fin qui, capace di giocare alla pari con tante prime della classe. È giovane, inesperta, talvolta pericolosamente ingenua, eppure nessuno l’affronta volentieri. È vero che ha giocatori importanti, come Pjaca e Gerson, con il freno a mano tirato, eppure è lì a un passo dal poter scattare verso l’Europa. In classifica sta ancora dietro, sotto otto avversarie, ma la distanza rimane irrisoria. Poco, un guizzo e potrebbe schizzare via. Potrebbe, perché purtroppo per i viola sono state già tante le occasioni gettate al vento. Lo scrive Il Corriere dello Sport.