e per riscattare la versione decisamente sbiadita ammirata nell'ultima uscita con la Lazio.è certamente uno degli uomini del momento in casa Juventus, ma in pochi si sarebbero aspettati un inizio di stagione così complicato e sofferto, che gettaAndrea Pirlo ha più volte insistito sull'importanza di ritrovare una condizione atletica che in questo 2020 è stato spesso una chimera, ma la sensazione è che il vero corto circuito in atto sia nella testa del giocatore argentino.- Tra i 46 giorni di positività al Covid durante il lockdown di marzo-aprile e l'infortunio muscolare di fine luglio,Finire di nuovo in discussione e soprattutto sul mercato per l'ennesima volta ha tolto certezze e. La distanza tra le parti resta ampia e il tempo inizia a giocare un ruolo importante, soprattutto per il club bianconero.. Impensabile oggi vederlo con la maglia di un altro club italiano, l'estero offre certamente maggiori opzioni per il numero 10 bianconero.- La Liga è il campionato che ha guardato negli ultimi anni con maggiore interesse all'ascesa di Dybala e non è dunque un caso che. Una squadra che ha cambiato volto al proprio reparto offensivo negli ultimi mesi e che avrebbe in Dybala una risorsa preziosa per completarlo ulteriormente. La formazione di Simeone ha messo le chiavi in mano alla coppia Suarez-Joao Felix, anticipando di fatto la chiusura dell'era di Diego Costa; in quest'ottica Dybala andrebbe ad inserirsi come opzione aggiuntiva a quella già esistente di Angel Correa. Senza dimenticare cheSolo suggestioni di mercato? Forse. Ma mai come in questo momento, il futuro di Dybala appare appeso a un filo.