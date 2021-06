È la richiesta più frequente nella piccola. La Rosea, abituale cimelio dopo un successo azzurro. Ma anche La Provincia. Di Lecco, intendersi, perché oggi la cronaca locale ha il retrogusto del quotidiano nazionale. Anzi, della Nazionale.da qui i monti, capeggiati dal Resegone, vegliano sul capoluogo. E su quel ramo del lago - Manzoni dixit - che, ieri sera,Due gol per piegare la Svizzera e alimentare l'entusiasmo azzurro. "Stamattina è passata sua mamma, non erano nemmeno le 8" ci raccontano gli edicolanti. "Ormai i giornali non tirano più ma oggi.. oggi sono andati a ruba".. "Sua mamma scherzava, ci diceva che mai aveva fatto una doppietta.Il sentimento di orgoglio e gioia è lo stesso che si riversa per tutto il paese. Caffè, brioche e le più classiche chiacchiere da bar. "Manuel è un ragazzo umile, viene qui spesso coi suoi amici, si nasconde per non farsi troppo vedere" ci racconta il gestore del Bar Convegno, accanto all'oratorio. Tra i suoi clienti l'argomento è solo uno."Io sono tifoso del Milan, sono del '41" ci rivela un pensionato che dietro la mascherina nasconde un sorriso contagioso. "Di calcio ne ho visto molto, ma come ieri sera...ah bellissimo ieri sera, favoloso. Mia moglie guarda solo la Nazionale, sul primo gol le ho detto: 'Guarda il Locatelli, guardalo...', gol!". "Manuel è un bravissimo ragazzo" gli fa eco Francesco, compagno di colazione. "Ieri ha fatto un partitone, è un ragazzo di un'altra pasta.scherza. Sorridendo, fiero e felice. Galbiate si è svegliata così, silenziosa e quieta, ma smossa da orgoglio e gioia. Per il suo figlio, il figlio del lago che per qualche ora è diventato eroe Nazionale.