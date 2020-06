sono passati appenache sembrava aver. Serio, al tendine d'Achille, si diceva all'inizio, grave problema al polpaccio, poi: lo svedese, come sempre, ha zittito tutti, tornando ad allenarsi al più presto, già da un paio di settimane, eil 38enne, come postato su Instagram, sorveglia in splendida forma e da vicino i propri compagni, che studiano i suoi movimenti, il suo modo di allenarsi e cercano di captarne i segreti.ha detto di lui Stefanoin conferenza stampa:, che poteva anche chiuderne anticipatamente la carriera, ha contagiato più i tifosi e coloro che gli stavano attorno. Ibra no, non ci ha mai nemmeno pensato.Abbiamo perso solo due partite, tra le quali il derby dove abbiamo fatto un grande calcio e poi quella partita con il Genoa. Il suo rientro ci darà altre soluzioni e potremo migliorare anche i nostri numeri".: riabbracciare lo svedese vuol dire inoltreper queste ultime dieci partite in stagione.che Pioli vede proprio comela quale può giovarsi degli spazi creati da Ibra. Un rapporto che tra i due è subito sbocciato in maniera forte, vista la provenienza geografica, e il fatto che il croato ha iniziato a segnare proprio dopo l'arrivo dello svedese.- Ma il futuro?che è ancora molta, Ibra a 38 anni vuole sentirsi ancora protagonista:Tutto sarà rimandato all'arrivo di Rangnick e all'ennesimo confronto con Gazidis, ma immaginarlo ancora con la maglia rossonera nella prossima stagione è complicato, ora come ora.@AleDigio89