Lo scorso 7 maggio, in una Veltins-Arena stracolma, lo Schalke 04 batte 3-2 il St. Pauli e con una giornata di anticipo torna in Bundesliga. Davanti a sessantamila spettatori, grazie ad una rimonta clamorosa, la squadra di Gelsenkirchen torna nel calcio che conta: dopo l’uno-due iniziale del St. Pauli con Matanovic che ha gettato nello sconforto i tifosi, nel secondo tempo la doppietta di Terodde e un gran gol di Zalazar ribaltano il risultato e mandano in visibilio il pubblico, salutando la “Zweite” e raggiungendo la massima serie.La stagione non era di certo iniziata nel migliore dei modi: quattro giornate di campionato, 2 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria, ruolino non certo in linea con chi ha ambizioni di promozione. Ma nonostante qualche altra battuta a vuoto, come le quattro sconfitte casalinghe e lo smacco contro il Werder Brema per 4-1, trascinata dai 29 gol del suo bomber Terodde, i “minatori” non si sono più fermati.E pensare che il 5 marzo, dopo la débacle contro l’Hansa Rostock, la squadra era scivolata al sesto posto. La società decise di esonerare l’allenatore Dimitrios Grammozis e affidare la panchina ad interim al suo vice Michael Buskens, storica bandiera del club: è stato il settimo avvicendamento in panchina dal 2019. Da questo momento però la squadra vola: sono ben 7 le vittorie nelle ultime 8 giornate di campionato, in attesa dell’ultimo incontro, ininfluente ai fini della classifica, contro il Norimberga. Ma in virtù di alcune clausole inserite nel contratto e proprio grazie alla promozione ottenuta, Grammozis ha beneficiato del rinnovo del contratto e ha visto il suo ingaggio raddoppiato da 350 a 800 mila euro: un esonero che ha reso felici tutti.Il 7 maggio rimarrà negli annali della squadra: infatti oltre il ritorno tra i “grandi”, nello stesso giorno di 25 anni fa, lo Schalke giocò la finale d’andata della Coppa Uefa contro l’Inter, poi vinta ai calci di rigore nella partita di ritorno. Insieme alle 2 Coppe Intertoto e a una Coppa delle Alpi sono le uniche vittorie in campo internazionale.- Con i minatori matematicamente in Bundesliga, rimane solo un posto per la promozione diretta: se lo contenderanno altre due nobili decadute del calcio tedesco, l’Amburgo e il Werder Brema (che ha una partita in meno) oltre al Darmstadt. La terza classificata giocherà lo spareggio con la terzultima della Bundes. Ma questo dalle parti di Gelsenkirchen non importa: per loro il purgatorio nella seconda serie è finito sabato scorso.