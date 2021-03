Tra guarigioni da Covid, graduali rientri dopo periodi di inattività e ballottaggi ancora da sciogliere,e mandare un segnale convincente - prima della sosta - anche in ottica scudetto, approfittando del forzato turno di stop della capolista Inter. Da qui alla sfida dello Stadium del prossimo 16 maggio mancano due mesi e 8 partite (più il recupero dei bianconeri contro il Napoli del prossimo 7 aprile), ma, contratto lo scorso 4 marzo,Un indizio sulla sua regolare presenza nell'elenco dei convocati per la sfida al Benevento di Pippo Inzaghi, anche se molto difficilmente l'ex Boca Juniors potrà partire dal primo minuto. Più verosimile un suo ingresso a gara in corso per ritrovare condizione atletica cammin facendo, confavoriti rispetto aper le due maglie da titolari nel cuore del centrocampo. E col pieno recupero dopo la sosta di, vittima dell'ennesimo acciacco muscolare ma convocato ugualmente dalla nazionale del Galles,- E fra di loro, seppure in una veste decisamente diversa a come siamo stati abituati a vederlo per anni, vuole esserci anche, sempre presente nelle scelte di Andrea Pirlo, che ne ha apprezzato ripetutamente lo spirito di sacrificio e la disponibilità a ritagliarsi uno spazio in posizione differenti rispetto a quella di attaccante, nella quale sarà una risorsa per il ct Roberto Mancini nei prossimi impegni della Nazionale. L'ex talento della Fiorentinache può disegnare nuovi scenari, anche di mercato, nel futuro di Bernardeschi e della Juventus., che prosegue il suo percorso di completa riabilitazione dall'infortunio al ginocchio dello scorso 10 gennaio. L'attaccante argentino è stato sin qui uno dei grandi equivoci della prima annata in bianconero di Pirlo, madi Conte in chiave scudetto. E anche in questo frangente il mercato si inserisce eccome, visto che il contratto della Joya scade tra poco più di un anno e lo stallo venutosi a creare negli ultimi mesi con la Juve sembra mettere i protagonisti di questa storia sempre più di fronte a un bivio.