Il nome è pomposo. Quanto alla sostanza, aspettiamo di vedere. Si chiama, dirigente dell'Inter fra il 2003 e il 2014, mai più rientrato nel mondo del calcio dopo la cessazione del rapporto con la società nerazzurra. È quanto riporta un'indiscrezione pubblicata nell'edizione di ieri dal quotidiano Milano Finanza. In un articolo firmato da Andrea Montanari, giornalista sempre ben informato, vengono tratteggiati i contenuti di– L'articolo di Montanari è molto dettagliato e fa intravedere il senso dell'operazione. Il fondo World Football Strategies avrà sede legale a Malta. L'autorizzazione da parte delle competenti autorità locali dovrebbe giungere entro la fine del mese, e, che nel sito personale si presenta con tale sobrietà: “Mi definisco un personaggio poliedrico che concilia bene l'attività professionale con la grande passione per il calcio e lo sport che oltretutto mi vede molto attivo, sia nelle arti marziali che in attività sportive 'normali' quali il tennis e lo sci”. Dal suo profilo Linkedin si scopre che dal 2007 Barbiani lavora in proprio. A lui è toccata l'implementazione di, riferisce l'articolo di Milano Finanza, “”. E se le cose si fermassero qui, ci si troverebbe al cospetto di un soggetto che potrebbe operare come un'agenzia di gestione delle carriere, una società che acquisisce le procure e cura gli interessi degli atleti. Ma andando avanti nella lettura dell'articolo di Andrea Montanari si scopre che c'è dell'altro. Si parla infatti di una. Viene anche fatto il nome di un probabile soggetto investitore: quello di Mediterraneo Hedge Fund , che secondo le informazioni raccolte da Milano Finanza sarebbe pronto a impiegare 5 milioni di euro.. Ciò che del resto è perfettamente coerente col profilo da fondo d'investimento attribuito a World Football Strategies. Se quanto illustrato fin qui ha un senso,. È una lettura corretta? Ecco un interrogativo che vorremmo rivolgere alla Fifa, prima che a Branca e a chi sta implementando il World Football Strategies. Vorrebbero, da Nyon, monitorare con la massima attenzione questo dossier?– In realtà, nell'articolo firmato da Montanari viene già indicatoe riconvertire dalla forma associativa alla SAD (Sociedade Anónima Desportiva), con conseguente ingresso del capitale privato.. E il fatto che l'isola del Mediterraneo sia un riferimento costante per questa operazione lascia spazio a qualche altra speculazione.. Dopo le rivelazioni della prima ondata di Football Leaks (avviate a dicembre 2016), DSI si è rapidamente inabissato così come il suo maldestro CEO, Nelio Lucas. Tutti spariti dalla circolazione, senza nemmeno annunciare il ritiro dal campo. Ciò che desta perplessità. Davvero un attore di quella taglia, che così tanto si era mosso per imporre presenza e potere nel mondo del turbo-capitalismo calcistico, decide di togliere il disturbo in questo modo? Un interrogativo che rimane irrisolto, e che forse c'entra poco col progetto di World Football Strategies. Ma visto che si parla d'intrecci fra calcio e finanza a Malta, il riferimento a Doyen era dovuto. Il tempo dirà.– A partire da ieri, Calciomercato.com ha avviato verifiche e indagini intorno al dossier di World Football Strategies, sia in Italia che a Malta. Sono state raccolte molte e interessanti informazioni, che per la gran parte vanno mantenute riservate almeno in questa prima fase. Saranno menzionate al momento opportuno. Una, però, merita d'essere menzionata. Riguarda. Si tratta del modello già sperimentato a Lugano dall'imprenditore russo Leonid Novoselskiy, che infatti è finito immediatamente al centro di polemiche a causa dello shopping di giovani calciatori italiani . Il precedente esiste e davanti a esso sia la federazione nazionale svizzera che la Fifa hanno brillato per inazione. Ciò che pone un nuovo interrogativo:Staremo a vedere se sarà questa la strada seguita da World Football Strategies per mettere sotto controllo uno o più club. La cosa certa è che Calciomercato.com seguirà assiduamente lo sviluppo della vicenda.@pippoevai