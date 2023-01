. Gli interminabili giorni della crisi sampdoriana portano verso uno sbocco che il popolo blucerchiato mai avrebbe voluto:come garante del percorso verso la fine della stagione.Sì, proprio l'ex presidente disarcionato dai guai giudiziari, e sotto la cui leadership il club blucerchiato è stato inghiottito da un complesso. La sua popolarità presso il popolo doriano è ampiamente sotto zero e la sola prospettiva di vederlo sugli spalti del Ferraris si trasforma in una questione di ordine pubblico., senza rischiare di rimanere in panne strada facendo e lasciare monca la Serie A. Un rischio che era già stato corso nel 2015 col Parma e, sia pure per motivi diversi, con ladurante la scorsa stagione. Nei giorni in cui la società emiliana arrancava verso la fine del campionato venne lanciato uno slogan che nessuno osava mettere in dubbio: “”. E invece la stagione 2022-23 costringe a fare i conti con un caso Sampdoria. Giusto per ricordarci che il sistema calcio italiano non è stato ancora capace di darsi i meccanismi capaci di controllare e arginare l'insorgere di certi rischi.A breve sapremo se la manovra di Ferrero andrà a realizzazione. Ma per il momento merita soffermarsi sullo schema che dovrebbe garantire alla Sampdoria la liquidità necessaria a concludere la stagione e sui soggetti che dovrebbero renderlo possibile.. L'altro èChi si diletta con la lettura dei bilanci delle società calcistiche italiane nota il ricorrere di Banca Sistema come rastrellatore di crediti, soprattutto da diritti televisivi. L'istituto anticipa ai club ciò che questi dovranno incassare negli anni successivi in cambio di un aggio. Dunque garantisce liquidità comprando gli incassi futuri. Va ricordato che Banca Sistema è stata anche sponsor delnell'ultimo periodo dell'era Preziosi.L'operazione finanziaria prevederebbe che in cambio di quei 35 milioni di euro. Che dunque passerebbero di proprietà nel caso in cui il prestito non venisse restituito.. Vogliamo provare a mettere le mani su questo pasticcio potenziale prima che diventi reale? O ci limitiamo a dire “mai più un caso X”?