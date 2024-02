Il ritorno di Kurtic, l'amico di Ilicic che ha segnato il primo gol col Südtirol

aveva nostalgia di casa. Della sua seconda casa. Il centrocampista classe '89 è nato nel sud della Slovenia,in Serie B. Un progetto ambizioso di una società che l'anno scorso ha sfiorato la promozione in A chiudendo la stagione ai playoff.- Ieri è arrivato il primo gol di Kurtic, decisivo per il pareggio in casa del Catanzaro. Angolo di Casiraghi eRisultato sbloccato dopo appena due minuti, prima delle reti di Brighenti e Antonini Lui che hanno riportato avanti i giallorossi e a mezz'ora dalla fine è arrivata la rete finale di Pecorino., arrivata dopo una manciata di minuti qua e là nelle quattro gare precedenti; il tempo di ambientarsi prima di colpire.- L'allenatore sa che può contare su un giocatore di qualità ed esperienza che a centrocampo può giocare in qualsiasi posizione, davanti alla difesa come sulla trequarti;. Neanche fosse una punta... Quando nel 2010 arrivò a Palermo quasi non ci credeva: "Pensavo fosse uno scherzo, dissi al mio agente di non prendermi in giro". E invece era tutto vero.- Come la sua amicizia con Josip Ilicic, per il quale la presenza di Kurtic a Bergamo è stata fondamentale. Estate 2017, Kurtic all'Atalanta e Ilicic verso la Sampdoria. Visite mediche già fissate, poi ci sarà la firma. O forse no. In quei giorni i contatti tra i due amici sloveni sono continui, il centrocampista insisteva per convincere l'ex Fiorentina ad andare all'Atalanta:: "Kurtic per me è come un fratello - dirà più avanti - grazie alle sue parole è stato più semplice prendere questa decisione". Il resto è storia: Ilicic rimane cinque stagioni a Bergamo, entra nel cuore dei tifosi e segna 60 gol. Ma c'è un retroscena: Josip a Bergamo toglie il posto proprio all'amico Kurtic, che a gennaio viene girato alla Spal per poco più di 4 milioni. Oggi Jasmin sorride ripensando a quell'incrocio, il presente si chiama Südtirol e ieri è arrivato il primo centro. Chissà se Ilicic gli avrà mandato un messaggino...