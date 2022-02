DICCI LA TUA

Una settimana ricca di colpi di scena e che regala piccanti sviluppi per il prossimo futuro:, tutto grazie alla Coppa Italia.Sono solo alcuni dei temi regalati dal turno di coppa, senza dimenticare i crocevia del campionato nel weekend: dalla, mentredevono rialzarsi dopo i tonfi di coppa.E ancora tanto mercato e tanto fantacalcio nel nuovo appuntamento di oggi suconDistaso e i loro ospiti vi aspettano per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità, non mancate!