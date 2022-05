Oltre ad un exploit per la propria carriera da tecnico, la vittoria di sabato sera e la conseguente qualificazione della Fiorentina alla prossima Conference League ha regalato un ricco bonus a Vincenzo Italiano: l’ex Spezia infatti, al momento della sua firma sul contratto con i viola, aveva inserito anche un premio in caso di un eventuale ritorno in Europa.



Secondo quanto scritto da Tuttosport ammonta a 300 mila euro. Un traguardo che poteva sembrare davvero ambizioso appena 365 giorni fa, ma che è divenuto realtà al termine di una stagione molto positiva condotta dalla squadra; infatti non dobbiamo dimenticarci che sono stati portati a casa 22 punti in più rispetto a quanto fatto l’anno precedente. Nonostante alcune voci lo volessero lontano da Firenze nella prossima stagione, l’incontro di ieri con Barone e Pradè testimonia che il matrimonio tra società ed allenatore andrà avanti anche per la prossima stagione.