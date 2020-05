Il Pipita dovrà tornare a Torino, anche lui come tutti gli altri è stato richiamato alla base dalla Juventus, ma non c'è una data ufficiale entro la quale dover essere in Italia. Anche perché le difficoltà ad organizzare un viaggio di rientro dall'Argentina sono reali ed oggettive, per quanto dall'altrettanto lontano Brasile dovrebbero tornare a stretto giro di posta (forse giovedì) i vari Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro.– Fabio Paratici domenica a Sky Sport ha fatto capire, tra detti e non detti, chePerché il bomber argentino, senza rinnovo e con la certezza di essere di nuovo scaricabile a fine stagione, non digerisce l'idea di dover tornare perché indispensabile fino al termine della stagione a livello numerico:un sogno, un obiettivo, che deve però fare di tutto per tornare nel club che lo ha lanciato.. Prima di tutto con Higuain, tra buonauscita (ancora un anno da 7,5 milioni netti più bonus e la quota congelata di questa stagione) e tutti i punti interrogativi che ancora ci sono sul finale di stagione, sempre nel caso in cui si possa tornare in campo. Poi, in seconda battuta con il River: 18 milioni di valutazione per evitare minusvalenza, oltre a quanto la Juve dovrà versare a Higuain per sancire l'addio a meno che non si arrivi a una risoluzione consensuale.