Il Rubin Kazan si prende gioco della Juventus. Il club in cui ha giocato il georgiano Kvaratskhelia (tra il 2020 e il 2022) ha lanciato sui social una frecciata al club bianconero, pubblicando su TikTok un contenuto incentrato sul gioiello che ha fatto innamorare il Maradona.



LA PROVOCAZIONE - Si tratta di una provocazione legata a una vecchia trattativa con la Juve, che aveva provato a prendere il giocatore nel 2021, che in quel periodo aveva addirittura soggiornato a Torino con suo padre, per visitare le strutture del club.



IL VIDEO - Il club russo ha condiviso un breve video, diviso in due parti. Nella prima diapositiva c’è Kvara con la maglia della Juve e una didascalia che descrive la vecchia trattativa: "Juve in 2021: 20 mln is too much for him” (“La Juve nel 2021: 20 milioni sono troppi per lui”). In seguito viene mostrata l’azione del gol del georgiano durante l’ultimo big match tra Napoli e Juve al Maradona, con la scritta “2023”.