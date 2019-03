Nonostante lo 0-3 incassato settimana scorsa al "San Paolo",e superare gli ottavi di finale di Europa League. La squadra austriaca punterà tutto sulla capacità di creare undi Simone Inzaghi. E proprio a questo precedente la formazione austriaca vuole appellarsi, come dimostra il video pubblicato sulla propria pagina Instagram, nel quale vengono mostrati i festeggiamenti postumi al match con i biancocelesti.Già nella giornata di ieri, il profilo ufficiale del Salisburgo aveva pubblicato(la mascotte del colosso energetico proprietario del club). Un'immagine che i sostenitori azzurri hanno dimostrato di non apprezzare particolare, alla luce dei commenti apparsi in pagina.