Il saluto a Papa Francesco: la coreografia da brividi del San Lorenzo

AFP via Getty Images

Il club argentino del, la squadra per la quale faceva il tifo, nella giornata di ieri è sceso in campo sul terreno del Nuevo Gasometro contro il Rosario Central e, i cui funerali si erano svolti la mattina in Vaticano. Il San Lorenzo indossava una maglia con una patch con la scritta "" e i tifosi hanno ricordato il Pontefice, morto il lunedì di Pasqua, addobbando lo stadio conÈ stata realizzata anche una statua a grandezza naturale di Papa Francesco, tifoso "cuervo" che ha sempre avuto i colori azulgrana nel cuore. Poi la partita, con il San Lorenzo sconfitto 1-0.