Il salvataggio dellaè stato lungo, complesso e molto articolato. Il club blucerchiato e il suo CdA si sono dovuti avvalere di un nuovo strumento giuridico, ladella crisi, e la strategia utilizzata ha fatto e farà ancora scuola. Letteralmente parlando. Ad esempio, il prossimo 15 dicembre a Milanoha organizzato un evento formativo dall'eloquente titolo "La composizione negoziata della crisi delle società di calcio e il caso U.C. Sampdoria". Non solo a Milano però la Sampdoria è diventata materia di studio: ieri presso il polo Economico-Giuridico dell'Ateneo di Bergamo si è svolto un, da 4 crediti formativi per i commercialisti e 3 per gli avvocati), moderato dal professor Alessandro Danovi, Direttore dell'Osservatorio permanente sulla Crisi e il Risanamento delle Imprese.Presente l'ex componente del CdA Gianni, che ha discusso l'argomento con avvocati e commercialisti. Oltre a Panconi, sono intervenuti anche l'avvocato Filippo Chiodini di Legance, lo studio legale andato in supporto del Cda blucerchiato, Marcello Pollio presidente del collegio sindacale, Giulio Andreani di Pwc, consulente in merito alle transazioni fiscali nella composizione negoziata e il commercialista Giuseppe Acciaro che aveva affiancato, l'avvocato esperto della composizione negoziata della crisi nominato dalla Camera di Commercio di Genova. Lo stesso Bissocoli ha raccontato un retroscena, di quando scrisse una lettera a Ferrero per avvisare il Viperetta che "bloccare gli aumenti di capitale significa fare fallire una società".