La Repubblica (Firenze) aggiorna sulla contesa tra Atalanta e Fiorentina, che dopo lo sgarbo Zappacosta da parte dei bergamaschi è arrivata al capitolo Berardi. La cui raggiungibilità in chiave mercato è tutta da acclarare, perché il Sassuolo rimane bottega cara. Il prezzo si aggira sempre intorno ai 35-40 milioni. Ad ore, o al massimo entro la fine della settimana, è attesa una risposta alle contendenti, con i neroverdi che, pur non volendosi privare del suo talento, hanno bisogno anche di cautelarsi da un punto di vista temporale per non rimanere troppo scoperti.