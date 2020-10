Tredici minuti, tre gol ribaltati. Il Sassuolo sprofonda e risorge al Dall'Ara, vince il derby emiliano e sale al secondo posto, ponendosi a -2 dal Milan. Fortuna?. Equilibrio, giocate veloci, verticalizzazioni e mentalità sempre orientata all'attacco: nasce da qui un secondo posto che non è per nulla frutto del caso, ma di un ingranaggio che funziona da tempo.Se la difesa è ancora da migliorare (come dimostrano i tre gol subiti),. Tre gol per Mimmo, quattro per Ciccio: la macchina da gol funziona, e il conteggio totale recita 13 gol, uno solo in meno dell'Atalanta. Al pari (1-1) contro il Cagliari ha fatto seguito un triplo poker: 4-1 allo Spezia, 4-1 al Crotone, 4-3 al Bologna.. E non ci fermiamo qui: Maxime Lopez ha proposto buoni spunti, Raspadori ha fatto vedere giocate decisamente interessanti e all'orizzonte è in programma il rientro di Boga, senza dimenticare l'acciaccato Defrel.. "Sono contento di aver preso il terzo gol su una palla giocata da dietro, non dobbiamo aver paura di perdere i palloni, se c'è sempre voglia di far gioco, veniamo ripagati".