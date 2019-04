C'è la Juventus dietro al ragazzo - 21 anni compiuti un mese fa - che stasera ha dato il "la" alla vittoria del Sassuolo sul Chievo, segnando una doppietta pesantissima e contribuendo in maniera decisiva alla corsa salvezza dei neroverdi. Merih Demiral - il centrale difensivo che è cresciuto nel mito dell'ex Manchester Utd e Inter Vidic - è salito sulla scena con una doppietta realizzata di testa, all'inizio e alla fine del primo tempo. Il Sassuolo l'ha portato in Italia a gennaio, pagandolo non poco: 7 milioni per il prestito con obbligo di riscatto. Ma pare ci sia proprio la Juventus e la sinergia - nemmeno tanto velata - lascia pensare che a fine stagione i bianconeri partano in pole per l'eventuale prelazione di questo difensore che dopo appena 6 partite in serie A sta già facendo parlare di sé.



L'accelerata del gruppetto di bassa classifica (con le vittorie di Empoli e Spal e il pareggio dell'Udinese) e il conseguente alzarsi della quota-salvezza, deve aver messo una certa apprensione al Sassuolo. Lo si intuisce al pronti-via, con la squadra di De Zerbi che si riversa nell'area del Chievo a caccia di quel gol che in effetti arriva subito, alla prima occasione. Lirola sa crossare. E' uno dei pochi terzini in serie A che non si limita allo scolastico dovere di "buttare la palla in mezzo all'area". Sul suo cross Demiral trova un impatto testa-pallone pressoché perfetto: primo gol nel nostro campionato per il nazionale turco e partita in discesa per il Sassuolo.



Ma il Chievo è un osso duro. E non rinuncia mai a giocare a pallone. Consigli respinge d'istinto un tiro ravvicinato di Leris, pochi minuti dopo Giaccherini segna al seguito di una pregevole serpentina. Solita scena. Gol. Anzi no. Var. Gol annullato, per un fallo di Barba su Bourabia che ha viziato l'origine dell’azione. Nel finale di tempo, il raddoppio di Demiral, sempre di testa, ancora su un cross di Lirola (stavolta da calcio d'angolo), chiude definitivamente la partita. Nella ripresa arrivano anche i gol di Locatelli - dopo appena due minuti - e di Berardi.



Da segnalere che Lirola - applausi - ha piazzato tre assist vincenti in 95 minuti di gioco. Il Chievo non fa nemmeno la fatica di arrabbiarsi quando il Var annulla il gol della bandiera di Cesar, che in spaccata insacca su assist dell'indomabile Giaccherini. Nel finale - dopo un fallo di Demiral su Stepinski - Maggioni indica senza esitazioni il dischetto del rigore. Ma il tiro di Giaccherini è centrale, Consigli intuisce, respinge e Ferrari sventa il pericolo calciando il pallone in angolo. E' una stagione davvero storta per i veneti, ormai senza più speranze di risalire la china e rimettersi in gioco per la salvezza. Quella salvezza che invece il Sassuolo deve solo timbrare: potrebbe bastare una manciata di punti, ci sono otto giornate per farlo, ma la strada - dopo la quaterna al Chievo - è in discesa.



IL TABELLINO



Sassuolo-Chievo 4-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 4' pt Demiral, 44' pt Demiral, 2' st Locatelli, 11' st Berardi



Assist: 4' pt Lirola, 44' pt Locatelli, 2' st Lirola, 11' st Babacar



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Peluso (30' st Rogerio), Ferrari; Locatelli (21' st Duncan), Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Boga (38' st Di Francesco). All. De Zerbi.



Chievo (5-3-2): Sorrentino; Leris, Bani, Cesar, Barba, Kiyine (10' st Vignato); Hetemaj (10' st Dioussé), Rigoni, Giaccherini; Pucciarelli (24' st Piazon), Stepinski. All. Di Carlo.



Arbitro: Sig. Maggioni di Lecco



Ammoniti: 31' pt Peluso (S), 33' pt Kiyine (S)