Non che il ciclo della squadra di Gasperini sia finito (non avrebbe vinto in maniera tanto perentoria a Liverpool, in casa della capolista di Premier, nella partita di Champions League), ma perchéPartiamo da una valutazione generale, condivisa non solo dalla maggioranza della critica, ma del pubblico: a guardare giocare il Sassuolo ci si diverte come ci si divertiva l’anno scorso e due stagioni fa a veder giocare l’Atalanta.Tuttavia,una caratteristica quasi unica (nelle sue giornate migliori l’Atalanta sembra una squadra inglese),o. Nonostante molti allenatori sostengano di essere detentori di questa qualità solo il Sassuolo la fa da sempre e più degli altri.Mentre Rogerio sale, il portiere Consigli gioca palla su uno dei due centrali di difesa. E se questo non può avere uno sviluppo per il pressing degli avversari, De Zerbi ha creato due opzioni che vedono sempre il portiere come punto di riferimento. Primo, la palla di nuovo scaricata su di lui. Secondo, la palla giocata su uno dei due mediani che vengono incontro senza, però, abbassarsi ad altezza dei centrali.Che, appunto, generalmente è un esterno. Per esempio quel Rogerio che, all’inizio di questa descrizione, è scattato avanti lungo la linea laterale.Tanti allenatori faticano a spiegare il perchè di questa macchinazione. Ci sono squadre che, pur essendo più dotate del Sassuolo dal punto di vista tecnico, rischiano di perdere la palla in zona calda. Invece ai ragazzi di De Zerbi non capita quasi mai, a conferma di una proprietà di palleggio indiscussa., meno che mai nella formulazione della manovra, resta da capire che cosa accomuni l’Atalanta alla squadra della provincia di Modena.per lavorare al massimo livello e con la migliore tranquillità possibile., lontani per età ed esperienze, ma vicini dal punto di vista creativo.quando la palla viene giocata dagli avversari. Se nel campionato scorso l’Atalanta è stata quella che ha sbriciolato il record di gol, in questo il Sassuolo detiene l’uomo che sta più stabilmente nella metacampo avversaria: è Locatelli che, a volte, è anche quello che prosegue l’azione dal basso.. Ma non sarà questo il problema. La certezza è quella di giocare un calcio che non cambia nemmeno se davanti ti ritrovi giocatori più bravi dei tuoi.