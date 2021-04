Aprile dolce dormire, dice il proverbio. Aprile vietato dormire, risponderebbe Conte. In questo mese. Un tour de force importante, se non decisivo, nella corsa verso lo scudetto.. Quest'ultimo resta però in dubbio e può essere sostituito nella formazione titolare da. In ogni caso l'unico sicuro indisponibile per la trasferta di sabato sera allo stadio Dall'Ara èoltre a, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio.alla Pinetina di Appiano Gentile, dove non sono mai stati a contatto con il resto del gruppo in spazi chiusi. Nella giornata di venerdì (alle ore 13.45 è in programma la conferenza stampa di Conte) arriveranno gli esiti deiper la partita di sabato pomeriggio in casa contro la, avevano lasciato il ritiro dell'Italia dopo la prima gara con l'Irlanda del Nord per dei problemi fisici e stanno ancora lavorando a parte.