Il futuro di Jeremie Boga è tutto nelle mani del Sassuolo e ovviamente del calciatore. L'intenzione del Sassuolo è tenerlo anche nella prossima stagione e potrebbero non bastare 30 milioni per una sua cessione. Ma le pretendenti non mancano, col Napoli in prima fila e subito dietro Juve, Inter e Milan.