Il Sassuolo ha chiesto di accelerare al Palmeiras per Matheus Henrique. Visto che la Salernitana, altra società che si era informata, al momento sembra avere priorità diverse, i neroverdi hanno ribadito ai brasiliani che vogliono decidere presto il futuro del centrocampista, per trovare poi un sostituto sul mercato. Carnevali punta a cederlo per 10 milioni oppure a tenersi il 20% su una futura rivendita. I prossimi saranno giorni decisivi.