C'era uno spettatore molto interessato nella trattativa tra il Sassuolo e Marco Giampaolo: Urbano Cairo. Il presidente del Torino sperava che il tecnico abruzzese firmasse con i neroverdi per risparmiare circa 3 milioni di euro (lordi) di stipendio, considerato che l'allenatore ha ancora un anno di contratto con il club granata.



Giampaolo non è però riuscito a trovare l'accordo sulla buonuscita con il Torino e la trattativa con il Sassuolo sembra essere definitivamente saltata. Non una buona notizia per Cairo.