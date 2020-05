Così il Sassuolo ha fatto il punto sulla situazione sul sito ufficiale dopo l'allenamento odierno: "Oggi, nel rispetto delle linee guida e del protocollo pubblicati ieri dal Ministero dello Sport, sono ripresi gli allenamenti collettivi al Mapei Football Center. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi, uno al mattino e uno al pomeriggio, mantenendo comunque in questi primi giorni un distanziamento prudenziale tra i calciatori. Domani mister De Zerbi ha concesso un giorno di riposo ai neroverdi. Il prossimo allenamento è programmato per lunedì mattina (PORTE CHIUSE)".