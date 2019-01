Quattro mesi dopo il Sassuolo torna a vincere in casa: 3-0 al Cagliari, tutto persino troppo facile, senza problemi, con una vittoria che matura un po' alla volta, con merito. A 29 punti la salvezza è davvero vicina, per il resto - sogni europei - si vedrà, senza frenesie e senza alzare troppo l'asticella. Quella del Sassuolo è anche la risposta alla partenza di Boateng per Barcellona.



Cagliari inesistente, penalizzato dalle prestazioni abuliche dei due uomini di maggior peso, Barella a Joao Pedro. E' molto preoccupante ciò che sta capitando a questa squadra. Nelle ultime 11 giornate ha vinto solo una volta, il giorno di Santo Stefano, in casa contro il Genoa. Al "Mapei" ha dato il peggio di sé e ha reso la vita facile ad avversari che hanno vinto - realisticamente - senza spingere mai sull'acceleratore, ma limitandosi a gestire bene le varie fasi della partita. Ora il Cagliari deve guardarsi con qualche apprensione alle spalle. A 21 punti non può certamente dirsi tranquillo, anche perché lunedì prossimo in Sardegna arriva l’Atalanta.



I gol - l’abbiamo detto - sono il frutto della volontà di giocare del Sassuolo. Vantaggio di Locatelli dopo 9 minuti (ma l'errore è di Cragno che respinge male e favorisce il tap-in del centrocampista), partita subito in discesa per i neroverdi, raddoppio nel recupero del primo tempo, quando l'arbitro Irrati ha bisogno del Var per confermare che il contatto tra Srna e Djuricic va punito con il rigore. Dal dischetto Babacar segna il suo 6° gol stagionale, ma prima e dopo ha il tempo di beccarsi stizzito con Berardi, che avrebbe voluto tirarlo lui, il rigore.



E il Cagliari? Non c'è. Sparito dal campo. Non pervenuto. Vi diciamo solo che il primo tiro nello specchio della porta - ad opera di Birsa entrato in campo a partita in corso - è arrivato nei minuti di recupero della ripresa, quando ormai il Sassuolo stava sul 3-0, grazie al gol di Matri in contropiede (eccellente l'assist di Duncan). E' stata quella anche la prima parata di Consigli, mentre dall'altra parte il suo collega Cragno ha evitato almeno altri tre gol: nel primo tempo alzando sopra la traversa una punizione a giro di Bourabia, nella ripresa respingendo con ottimi riflessi i tiri a botta sicura di Lirola e Boga.



Poteva finire peggio, per il Cagliari. Ma è finita comunque male. Bene bravo e tris invece per il Sassuolo, che non vinceva una partita di serie A con almeno tre gol di scarto da maggio 2017, quando vinse 6-2 - indovinate - proprio contro il Cagliari.











IL TABELLINO



Sassuolo-Cagliari 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 8' Locatelli, 45+3' Babacar rig., 87' Matri



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Magnanelli (75' Magnanelli), Bourabia; Berardi, Babacar (70' Matri), Djuricic (65' Boga). All. De Zerbi.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna (77' Padoin), Cepputelli, Pisacane, Lykogiannis (46' Farias); Faragò, Cigarini (63' Birsa), Barella; Ionita; Pavoletti, Joao Pedro. All. Maran.



Arbitro: Irrati di Pistoia



Ammoniti: 14' Barella (C), 25' Djuricic (S)