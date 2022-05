Non sarà Giacomo Raspadori uno dei talenti che lascerà il Sassuolo in questa estate di mercato. La proprietà neroverde, nonostante i numerosi apprezzamenti per l'attaccante, non vorrebbe cederlo e preferirebbe trattenerlo per un'altra stagione in Emilia per continuare a farlo crescere e far lievitare anche la sua valutazione di mercato per la prossima stagione.