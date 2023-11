Messi ha portato a Miami l’ottavo Pallone d’oro in carriera e da Parigi ha avuto parole al miele per tutti. L'argentino ha ringraziato compagni di squadra, Maradona, ma soprattutto, la sua famiglia. Sollevato il trofeo insieme ai suoi tre figli, ha regalato parole dolci per la compagna di una vita. Leo ha conosciuto Antonela Roccuzzo quando i due erano ancora in Argentina, ben prima che il 10 diventasse la star mondiale che tutti conoscono. Scontato l'endorsement fatto da Messi alla sua bella musa



"Grazie a mia moglie, che c'è sempre stata anche nei momenti difficili", ha detto il sempre riservato campione. Antonela è ormai divenuta un'icona di stile ed è seguitissima sui social dove incanta i suoi followers con foto spettacolari. Eccole nella GALLERY sottostante.