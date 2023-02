, quest'anno si è fermato solo all'inizio contro Lecce e Fiorentina (due pareggi) e a San Siro contro l'Inter (una sconfitta). Dopodiché solo vittorie, che hanno portato a un distacco di tredici punti proprio sui nerazzurri attualmente secondi. I numeri non mentono, il Napoli ha sia il miglior attacco (48 gol segnati) che la miglior difesa (15 reti incassate)., protagonista a 360 gradi con le sue scelte, la fiducia, la bravura nel far rinascere calciatori come Lobotka, Mario Rui e Meret, ma anche nel far esplodere i vari Kvaratskhelia e Kim.- Guardando al passato, non troppo lontano, Spalletti sarebbe anche potuto andar via. Solo nove mesi fa il momento di sconforto, il sogno scudetto che svaniva: nel mese di aprile arrivava un solo punto nelle sfide contro Roma, Fiorentina ede il distacco dal Milan capolista passava da 1 a 7 punti.con i nomi dei vari Fonseca, De Zerbi e Italiano nell'aria per sostituirlo. Alla fine la scelta di proseguire insieme, i risultati (anche se inutili) sono arrivati fino alla fine. Risuonano ancora le parole dello scorso maggio di De Laurentiis, quando diceva che il tecnico di Certaldo dovevaAlla fine pare ci sia riuscito e in ogni conferenza stampa ci tiene anche a rimarcare quanto sia importante il popolo azzurro per lui, per la squadra.- Dopodiché è arrivata l'estate più tormentata, quella che tutti conoscono. Un lavoro coraggioso, dato che sono andati via tutti insieme dei pezzi pregiati. La scelta, però, si è rivelata vincente. Vincente comeNon sono nomi a caso, perché sono i quattro che guadagnano più dell'allenatore del Napoli in Serie A.Pagato meno della metà di questi ultimi due, oggi si ritrova a +16 e +30. A fine campionato rischia seriamente di ritrovarsi con almeno 20 e 30 punti di vantaggio su Roma e Juventus.