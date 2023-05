È passato un anno da quando Alexis Saelemaekers e Chiara Cannata hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. Tra il giocatore del Milan e la nota influencer l’amore va a gonfie vele. Certo, 12 mesi fa il belga festeggiava al Mapei Stadium di Reggio Emilia il suo primo Scudetto, mentre quest’anno i rossoneri non hanno ripetuto i grandi risultati del 2021/22, ma, almeno sul fronte sentimentale, per l’esterno è stato un'altra annata fantastica. I due fanno ormai coppia fissa e sembrano sempre più innamorati. E come dar torto al giocatore… Chiara è bellissima, molto tifosa del Milan, seguitissima sui social con oltre 40mila followers e fa girare la testa a mezza Milano… ecco le sue foto più belle nella nostra GALLERY .