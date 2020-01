Il senatore fiorentino Achille Totaro prepara un'interrogazione parlamentare sulla telecronaca Rai di Inter-Fiorentina in Coppa Italia: "Ritengo inaccettabile e irrispettosa nei confronti di migliaia di tifosi fiorentini la telecronaca palesemente di parte che abbiamo ascoltato durante la partita Inter-Fiorentina di mercoledì sera che ha infastidito non solo me ma anche numerosi tifosi e sportivi non solo viola. La Rai svolge un servizio pubblico pagato da tutti i cittadini e i giornalisti Rai che commentano una partita o fanno una telecronaca dovrebbero svolgere questo ruolo in maniera professionale senza intercedere in un tifo fuori luogo come accaduto mercoledì sera, con annesso quasi rammarico al gol della Fiorentina. Tutti gli sportivi italiani di tutte le squadre, non solo di quelle più titolate o che si ritenga abbiano più tifosi in Italia, hanno diritto a seguire una partita di calcio sulla Rai senza dover ascoltare una telecronaca faziosa e di parte".