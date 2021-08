. Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist.I migliori per il momento sono Palomino nel “Gattuso”, Insigne nel “Baggio”, Ibanez, Koulibaly e Ferrari nel “Cannavaro”, Skorupski, Silvestri, Sirigu e Zoet nello “Zoff” e Luis Alberto, con la tripletta di assist contro lo Spezia, nel “Rivera”.------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso di appartenenza-------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupenda--------------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigore-----------------------------------In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara) che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisiva-------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fanno l’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist da calci piazzati---------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che si sono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un tocco di mano di un difensore dopo un suo cross o suo un tiro-------------------------------------In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hanno causato un rigore.==========================================================================-------------------------------------------------------------------------------------------Palomino (Atalanta): non si risparmia maiBandinelli (Empoli): non si ferma maiMartinez Quarta (Fiorentina): toglie ossigeno a Belotti in ogni modoBadelj (Genoa): recupera una palla dietro l’altraLucas Leiva (Lazio)Saelemaekers (Milan)Cristante (Roma)Djuricic (Sassuolo): trascinatoreWalace (Udinese): un muroIlic (Verona): partita a tutto campo-----------------------2 punti: Palomino (Atalanta)1 punto: Nandez (Cagliari), Haas e Bandinelli (Empoli), Bonaventura eMartinez Quarta (Fiorentina), Badelj (Genoa), Skriniar (Inter), Bentancur(Juventus), Lucas Leiva (Lazio), Saelemaekers (Milan), Osimhen (Napoli),Cristante (Roma), Mamadou Coulibaly (Salernitana), Thorsby (Sampdoria) ,Djuricic (Sassuolo), Walace (Udinese), Zaccagni e Ilic (Verona)-------------------------------------------------------------Muriel (Atalanta): numero su Orsolini in area piccolaBajrami (Empoli): il tocco di prima per Bandinelli nell’azione del golNico Gonzalez (Fiorentina): recupera palla con un ripiegamento difensivo eparte in dribbling palla al piedeCorrea (Inter): sospensione, elevazione, colpo di testa, gol, tutto perfettoImmobile (Lazio): scavetto sul gol dell'1-1Giroud (Milan): tacco-assist per una palla-gol per LeaoInsigne (Napoli): apertura geniale sul gol di Fabian RuizMkhitaryan (Roma): gol da applausiDjuricic (Sassuolo): sullo spigolo dell'area, veronica più colpo di tacco.Pussetto (Udinese): Caldara buca, l’attaccante stoppa e calciaall’angolino in un fazzoletto----------------------1 punto: Pasalic e Muriel (Atalanta), Arnautovic (Bologna), Nandez(Cagliari), Bajrami (Empoli), Nico Gonzalez (Fiorentina), Calhanoglu eCorrea (Inter), Dybala (Juventus), Felipe Anderson e Immobile (Lazio),Maignan e Giroud (Milan), L. Insigne (Napoli), Shomurodov e Mkhitaryan(Roma), Traoré e Djuricic (Sassuolo), Pussetto (Udinese)-------------------------------------------------------------------------Hickey (Bologna): salva in area piccola un gol fatto di IlicicCarboni (Cagliari): recupero in area su Leao davanti al portiereLuperto (Empoli): palla tolta a Dybala in uno slalom in areaPulgar (Fiorentina): salva un gol fatto arpionanando in scivolata ilpallone a SanabriaCalhanoglu (Inter): diagonale difensiva su contropiede del VeronaMarusic (Lazio): diagonale nella prima frazioneKoulibaly (Napoli): in scivolata, la sua specialità, recupera palloni pesantiIbanez (Roma)Ferrari (Sassuolo): chiusura sul corto in scivolata su CandrevaNuytinck (Udinese): ruba la palla al veneziano Johnsen col tempo perfettoin campo aperto----------------------2 punti: Koulibaly (Napoli), Ibanez (Roma) e Ferrari (Sassuolo)1 punto: Hickey (Bologna), Carboni (Cagliari), Luperto (Empoli), Pulgar(Fiorentina), Bastoni e Calhanoglu (Inter), Bonucci (Juventus), LuizFelipe e Marusic (Lazio), Tonali (Milan), Lassana Coulibaly (Salernitana),Hristov (Spezia) Lukic (Torino), Nuytinck (Udinese)-------------------------------------------Skorupski (Bologna): deviazione in tuffo su tiro di GosensVicario (Empoli): respinta in tuffo su sventola di ChiesaMaignan (Milan): deviazione in tuffo su tiro potente di LykogiannisBelec (Salernitana)Audero (Sampdoria): volo all’incrocio dei pali su tiro di BogaZoet (Spezia): rigore parato a ImmobileMilinkovic (Torino): prodezza d’istinto su colpo di testa di Milenkovic dadue passiSilvestri (Udinese): prodezza d’istinto su OkerekeMontipo’ (Verona): su Lautaro, d'istinto.----------------------2 punti: Skorupski (Bologna), Sirigu (Genoa), Audero (Sampdoria), Zoet(Spezia) e Silvestri (Udinese)1 punto: Musso (Atalanta), Vicario (Empoli), Sirigu (Genoa), Reina(Lazio), Maignan (Milan), Rui Patricio (Roma), Belec (Salernitana),Consigli (Sassuolo), Milinkovic (Torino), Maenpaa (Venezia), Montipo’(Verona)----------------------------------------------------------------3 assist: Luis Alberto2 assist: Abraham e Barella1 assist: Ghiglione, Schouten, Amian, Bajrami, Bentancur, Boga,Bonaventura, Calabria, Calhanoglu, Caputo, Castrovilli, Darmian, BrahimDiaz, Djuricic, Dybala, Dzeko, Felipe Anderson, Joao Pedro, Lazovic,Lukic, Marin, Mario Rui, Milinkovic-Savic, Mkhitaryan, Nahuel Molina, RaulMoro, Orsolini, Pasalic, Pedro, Carles Perez, Politano, Pulgar, Reina,Sansone, Shomurodov, Stryger Larsen, Verde, Veretout, Vidal, Viña-----------------------------------------------------Pedro (Lazio)----------------------1 punto: Pavoletti (Cagliari), Acerbi (Lazio), Elmas e Di Lorenzo(Napoli), Pedro (Roma), Djuric (Salernitana), Arslan (Udinese)------------------------------------------------Erlic (Spezia)-----------------------1 punto: Soriano (Bologna), Vicario (Empoli), Szczesny (Juventus), Zoet edErlic (Spezia), Caldara e Ceccaroni (Venezia)(hanno collaborato: Belotti, Marcangeli, Targetti, Tripodi, Bedogni,Tretola, Pontoni e Guarro)