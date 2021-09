. Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist.Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale. INel “Contropremio” con due rigori provocati il granata Djidji, nel “My penalty” primo posto per l’empolese Henderson.-------------------------------------------------------------------------------------------Ceccaroni (Venezia)Locatelli (Juventus)Martinez Quarta (Fiorentina)Osimhen (Napoli)Henderson (Empoli)Milinkovic (Lazio)Frattesi (Sassuolo)Barella (Inter)Barak (Verona)S. Bastoni (Spezia)----------------------2 punti: Palomino (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Nandez (Cagliari);Martinez Quarta e Bonaventura (Fiorentina); Skriniar (Inter); Milinkovic(Lazio); Tonali (Milan); Osimhen (Napoli); Mamadou Coulibaly e Ribery(Salernitana); Thorsby (Sampdoria); Maggiore (Spezia); Bremer (Torino)1 punto: Zappacosta (Atalanta); Marin (Cagliari); Haas, Bandinelli eHenderson (Empoli); Vlahovic e Duncan (Fiorentina); Badelj (Genoa);Barella (Inter); Bentancur e Locatelli (Juventus); Lucas Leiva (Lazio);Saelemaekers e Tonali (Milan); Mario Rui ed Elmas (Napoli); Cristante(Roma); Candreva (Sampdoria); Djuricic, Berardi e Frattesi (Sassuolo); S.Bastoni (Spezia); Praet (Torino); Walace e Deulofeu (Udinese); Busio,Vacca Jr e Ceccaroni (Venezia); Zaccagni, Ilic e Barak (Verona)-------------------------------------------------------------Johnsen (Venezia): il tacco di Johnsen per Okereke che porta al rigoreDybala (Juventus): il sinistro che sblocca il risultatoDeulofeu (Udinese): slalom tra due giocatori della Fiorentina e tiro a giroL. Insigne (Napoli): controllo e tunnelBarrow (Bologna): doppio dribbling e destro a giro al limite dell'areaFelipe Anderson (Lazio): l’assist per MilinkovicMaxime Lopez (Sassuolo): controllo e tunnel a Di Tacchio in una frazionedi secondoLautaro Martinez (Inter): gol in voléeDestro (Genoa): gol in contropiede con scavetto all’85Leao (Milan): parabola visionaria a giro che incoccia sull’interno del palo----------------------3 punti: Dybala (Juventus); L. Insigne (Napoli)2 punti: Nico Gonzalez (Fiorentina); Felipe Anderson (Lazio); Leao (Milan)1 punto: Pasalic, Muriel, Zappacosta e Malinovskyi (Atalanta); Arnautovic,Hickey e Barrow (Bologna); Nandez e Marin (Cagliari); Bajrami e Henderson(Empoli); Saponara (Fiorentina); Cambiaso e Destro (Genoa); Calhanoglu,Correa, Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez (Inter); Morata (Juventus);Immobile (Lazio); Maignan, Giroud e Saelemaekers (Milan); Koulibaly(Napoli); Shomurodov, Mkhitaryan, El Shaarawy, Lo. Pellegrini e Abraham(Roma); Kechrida (Salernitana); Candreva (Sampdoria); Traoré, Djuricic,Frattesi e Maxime Lopez (Sassuolo); Bourabia e Antiste (Spezia);Buongiorno e Brekalo (Torino); Pussetto, Samardzic e Deulofeu (Udinese);Okereke e Johnsen (Venezia); Kalinic (Verona)-------------------------------------------------------------------------Djidji (Torino): perfetta chiusura su OkerekeChiellini (Juventus): intervento a tempo scadutoMilkenkovic (Fiorentina): salvataggio con il corpo sul tiro di Beto dadentro l'area.Mario Rui (Napoli): salvataggio con una diagonaleMedel (Bologna): perfetta chiusura su Di FrancescoAcerbi (Lazio): deviazione su tiro a botta sicura di ShomurodovRogerio (Sassuolo): respinta sulla linea il tocco di BonazzoliBrozovic (Inter): scivolata su Pessina nei pressi dell’area piccolaBiraschi (Genoa): mura in scivolata SimeoneKalulu (Milan): decisivo su un contropiede ligure 3 contro 2----------------------3 punti: Acerbi (Lazio); Koulibaly (Napoli); Ibanez (Roma); Ferrari(Sassuolo)2 punti: Medel (Bologna); Carboni (Cagliari); Nuytinck (Udinese)1 punto: Palomino e Djimsiti (Atalanta); Hickey (Bologna); Luperto,Marchizza e Viti (Empoli); Pulgar, Odriozola e Milenkovic (Fiorentina);Criscito e Biraschi (Geona); Bastoni, Calhanoglu, D’Ambrosio e Brozovic(Inter); Bonucci, Locatelli e Chiellini (Juventus); Luiz Felipe e Marusic(Lazio); Tonali, Tomori, Romagnoli e Kalulu (Milan); Mario Rui (Napoli);Mancini (Roma); Lassana Coulibaly, Gyomber e Strandberg (Salernitana);Yoshida (Sampdoria); Rogerio (Sassuolo); Hristov e Nikolau (Spezia);Lukic, Zima, Rodriguez e Djidji (Torino); Dawidowicz (Verona)-------------------------------------------Maenpaa (Venezia): decisivo su Mandragora a tu per tuAudero (Sampdoria): in controtempo respinge col braccio il bolide diBentancur Dragowski (Fiorentina): in tuffo sul destro a giro di DeulofeuVicario (Empoli): sul destro da fuori area di BarrowReina (Lazio): paratona su Zaniolo al 73'Belec (Salernitana): toglie dall’incrocio il tiro di LopezMusso (Atalanta): d’istinto su un tiro cross di BarellaSirigu (Genoa): prodezze sui missili di Lasagna e Kalinic----------------------5 punti: Audero (Sampdoria)4 punti: Skorupski (Bologna); Sirigu (Genoa); Rui Patricio (Roma)3 punti: Musso (Atalanta); Vicario (Empoli); Reina (Lazio); Zoet (Spezia);Silvestri (Udinese); Maenpaa (Venezia)2 punti: Cragno (Cagliari); Handanovic (Inter); Ospina (Napoli);Milinkovic (Torino); Belec (Salernitana); Consigli (Sassuolo)1 punto: Terracciano e Dragowski (Fiorentina); Szczesny (Juventus);Maignan (Milan); Montipo’ (Verona)-------------------------------------------Classifica generale---------------------4 assist: Barella3 assist: Luis Alberto e Marin2 assist: Ansaldi, Calhanoglu, Dybala, Abraham, Bereszynski, Boga,Cambiaso, Candreva, Dimarco, Felipe Anderson, Ilic, Immobile, Insigne,Joao Pedro, Lozano, Maggiore, Mario Rui, Milinkovic-Savic, Rovella,Saelemaekers, Shomurodov, Singo e Veretout-----------------------------------------------------Okereke (Venezia)Osimhen (Napoli)De Silvestri (Bologna)Henderson (Empoli)Zaniolo (Roma)Dzeko (Inter)Simeone (Verona)Pandev (Genoa)----------------------2 punti: Henderson (Empoli)1 punto: Gosens (Atalanta); De Silvestri (Bologna); Pavoletti e KeitaBalde (Cagliari); Vlahovic e Bonaventura (Fiorentina); Badelj e Pandev(Genoa); Dzeko (Inter); Acerbi e Muriqi (Lazio); Elmas, Di Lorenzo eOsimhen (Napoli); Pedro e Zaniolo (Roma); Djuric (Salernitana); Arslan(Udinese); Okereke (Venezia); Simeone (Verona)------------------------------------------------Djidji (Torino)Godin (Cagliari)Zurkowski (Empoli)Theathe (Bologna)Akpa Akpro (Lazio)Demiral (Atalanta)Maksimovic (Genoa)Dawidowicz (Verona)-----------------------2 punti: Djidji (Torino)1 punto: Maehle, Djimsiti e Demiral (Atalanta); Soriano e Theathe(Bologna); Godin (Cagliari); Vicario e Zurkowski (Empoli); Callejon e Igor(Fiorentina); Sabelli e Maksimovic (Genoa); Szczesny (Juventus); AkpaAkpro (Lazio); Zoet ed Erlic (Spezia); Caldara, Ceccaroni, Mäenpää eDawidowicz (Venezia)Questi i nostri criteriPremio “Rino Gattuso” (il combattivo)------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso diappartenenzaPremio “Roberto Baggio” (il gesto tecnico)-------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, unafinta, un lancio di 50 metri, una rete stupendaPremio “Fabio Cannavaro” (l’intervento difensivo)--------------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata,una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la pallaconquistata nella propria area di rigorePremio “Dino Zoff” (la parata)-----------------------------------In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara)che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisivaPremio “Gianni Rivera” (l’assist)-------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fannol’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist dacalci piazzatiPremio “My penalty (rigore a favore)---------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che sisono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un toccodi mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiroContropremio (rigore a sfavore)-------------------------------------In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hannocausato un rigore.