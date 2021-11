Dodicesima puntata della rubrica degli oscar di calciomercato.com. Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale.I migliori per il momento sono: Maggiore nel “Gattuso”, Okereke nel “Baggio”, Acerbi, Koulibaly, Ibanez, Ferrari, Nuytinck nel “Cannavaro”, Vicario e Audero nello “Zoff”, Barella nel “Rivera”.-------------------------------------------------------------------------------------------Beto (Udinese)Anguissa (Napoli)Ribery (Salernitana)McKennie (Juventus)Ampadu (Venezia)Medel (Bologna)Zapata (Atalanta)Di Francesco (Empoli)Calhanoglu (Inter)Nzola (Spezia)Classifica generale----------------------5 punti: Maggiore (Spezia)4 punti: Thorsby (Sampdoria)3 punti: Skriniar (Inter); Milinkovic (Lazio); Tonali (Milan); Anguissa(Napoli); Ribery (Salernitana); Barak (Verona)2 punti: Palomino e D. Zapata (Atalanta); Arnautovic e Medel (Bologna);Nandez (Cagliari); Pinamonti (Empoli); Martinez Quarta, Bonaventura eVlahovic (Fiorentina); Barella (Inter); Bentancur (Juventus); Osimhen eMario Rui (Napoli); Mamadou Coulibaly (Salernitana); Frattesi (Sassuolo);Bremer e Pobega (Torino)Deulofeu (Udinese): slalom al limite dell'area e tiro a giroBarak (Verona): va via a Mario Rui servendo poi l'assist per il gol diSimeoneLuis Alberto (Lazio): tunnel su Standberg al limite dell’areaChiesa (Juventus): tiro a volo che si stampa sulla traversaOkereke (Venezia): doppio passo e gol davanti a Rui PatricioDominguez (Bologna): colpo di tacco a liberare Soriano nell’azione dello 0-1Godin (Cagliari): lancio perfetto per Joao Pedro in occasione del gol delpareggio Zurkowski (Empoli): tiro di esterno da fuori area (gol del 2-1)Lautaro Martinez (Inter): la finta che manda Tomori totalmente fuori tempoSala (Spezia): Bucare Milnkovic-Savic da 25 metriClassifica generale----------------------4 punti: Okereke (Venezia)3 punti: Barrow (Bologna); Nico Gonzalez e Saponara (Fiorentina); Dybala(Juventus); Leao (Milan); L. Insigne (Napoli); Berardi (Sassuolo)2 punti: Ilicic (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Marin (Cagliari);Henderson (Empoli); Calhanoglu, Correa e Lautaro Martinez (Inter); FelipeAnderson e Luis Alberto (Lazio); Abraham e Lo. Pellegrini (Roma); Deulofeu(Udinese); Simeone (Verona)-------------------------------------------------------------------------Nuytinck (Udinese): si immola sul tiro a botta sicura di BerardiRrahmani (Napoli): decisivo su conclusione di BarakGyomber (Salernitana): chiusura su passaggio di Milinkovic verso PedroMazzocchi (Venezia): salvatagguo su El ShaarawyAskildsen (Sampdoria): su Soriano ad Audero battutoFreuler (Atalanta): in scivolata blocca un pericoloso contropiedeViti (Empoli): su Sturaro ad inizio ripresaKalulu (Milan): doppio salvataggio su Vidal che aveva avuto una sorta dirigore in movimentoErlic (Spezia): interventi decisivi su BelottiClassifica generale----------------------4 punti: Acerbi (Lazio); Koulibaly (Napoli); Ibanez (Roma); Ferrari(Sassuolo); Nuytinck (Udinese)3 punti: Medel (Bologna); Tonali (Milan); Yoshida (Sampdoria); Dawidowicz(Verona)2 punti: Carboni (Cagliari); Luperto e Viti (Empoli); A. Bastoni eD’Ambrosio (Inter); Luiz Felipe (Lazio); Tomori, Kjaer e Kalulu (Milan);Mancini (Roma); Strandberg, Ranieri e Gyomber (Salernitana); Nikolau edErlic (Spezia); Djidji (Torino)-------------------------------------------Consigli (Sassuolo): nell'uno contro uno strappa il pallone dai piedi diBetoOspina (Napoli): grande parata su conclusione di CaprariPerin (Juventus): uscita alta con cui toglie la palla dalla testa diCastrovilliRui Patricio (Roma): doppia parata nei due corner per il VeneziaAudero (Sampdoria): decisivo su ArnautovicCragno (Cagliari): grandissimo intervento a tu per tu con ZapataVicario (Empoli): su MelegoniTatarusanu (Milan): para il rigore di LautaroMilinkovic-Savic (Torino): un intervento spettacolare su un tiro a giro diNzolaClassifica generale----------------------9 punti: Vicario (Empoli); Audero (Sampdoria)8 punti: Skorupski (Bologna); Sirigu (Genoa)6 punti: Musso (Atalanta); Handanovic (Inter); Ospina (Napoli); RuiPatricio (Roma)5 punti: Tatarusanu (Milan)4 punti: Cragno (Cagliari); Milinkovic-Savic (Torino); Silvestri (Udinese)----------------------------------------------Classifica generale---------------------5 assist: Barella (Inter)4 assist: Pasalic (Atalanta); Marin (Cagliari); Luis Alberto e Milinkovic(Lazio); Caprari (Verona)3 assist: Barrow (Bologna); Rovella (Genoa); Dybala (Juventus); FelipeAnderson (Lazio); Shomurodov (Roma); Ansaldi (Torino); Aramu (Venezia);Ilic (Verona)-----------------------------------------------------Caldara (Venezia)Galdames (Genoa)Calhanoglu (Inter)Darmian (Inter)Classifica generale----------------------2 punti: Henderson (Empoli); Dzeko (Inter); Osimhen (Napoli)1 punto: Gosens e Zappacosta (Atalanta); De Silvestri (Bologna); Pavolettie Keita Balde (Cagliari); Pinamonti (Empoli); Vlahovic, Bonaventura eBiraghi (Fiorentina); Badelj, Pandev, Caicedo e Galdames (Genoa); AlexSandro (Juventus); Barella, Calhanoglu e Darmian (Inter); Acerbi, Muriqi ePatric (Lazio); Elmas, Di Lorenzo, Zielinski, Insigne (Napoli); Pedro,Zaniolo e Mkhitaryan (Roma); Djuric (Salernitana); Caputo (Sampdoria);Boga (Sassuolo); Arslan (Udinese); Okereke e Caldara (Venezia); Simeone eBarak (Verona)------------------------------------------------Cristante (Roma)Fiamozzi (Empoli)Kessie (Milan)Ballo-Touré (Milan)Classifica generale-----------------------2 punti: Szczesny (Juventus); Djidji (Torino)1 punto: Maehle, Djimsiti e Demiral (Atalanta); Soriano, Theathe, Medel eMbaye (Bologna); Godin e Keita Balde (Cagliari); Vicario, Zurkowski,Bandinelli e Fiamozzi (Empoli); Callejon, Igor e Martinez Quarta(Fiorentina); Sabelli e Maksimovic (Genoa); Skriniar, A. Bastoni eDumfries (Inter); Akpa Akpro e Hysaj (Lazio); Kessie eBallo-Touré (Milan); Cristante (Roma); Strandberg (Salernitana); Consigli(Sassuolo); Zoet, Erlic e Provedel (Spezia); Kone (Torino); Silvestri eBecao (Udinese); Caldara, Ceccaroni, Mäenpää (Venezia); Dawidowicz(Verona)------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso diappartenenza-------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, unafinta, un lancio di 50 metri, una rete stupenda--------------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata,una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la pallaconquistata nella propria area di rigore-----------------------------------In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara)che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisiva-------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fannol’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist dacalci piazzati---------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che sisono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un toccodi mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiro-------------------------------------In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hannocausato un rigore.