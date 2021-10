dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist.Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale. I migliori per il momento sono:-------------------------------------------------------------------------------------------Tonali (Milan)Hickey (Bologna)Torreira (Fiorentina)Zaniolo (Roma)Barak (Verona)Makengo (Udinese)Strandberg (Salernitana)Caceres (Cagl­iari)Chiellini (Juventus)Vidal (Inter)----------------------Tonali (Milan): Palomino (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Nandez (Cagliari); Martinez Quarta e Bonaventura (Fiorentina); Skriniar (Inter); Milinkovic (Lazio); Osimhen (Napoli); Mamadou Coulibaly e Ribery (Salernitana); Thorsby (Sampdoria); Maggiore (Spezia); Bremer (Torino); Barak (Verona)Zappacosta (Atalanta); Hickey (Bologna); Marin e Caceres (Cagliari); Haas, Bandinelli e Henderson (Empoli); Vlahovic, Duncan e Torreira (Fiorentina); Badelj (Genoa); Barella e Vidal (Inter); Bentancur, Locatelli e Chiellini (Juventus); Lucas Leiva (Lazio); Saelemaekers e Tonali (Milan); Mario Rui ed Elmas (Napoli); Cristante e Zaniolo (Roma); Strandberg (Salernitana); Candreva (Sampdoria); Djuricic, Berardi e Frattesi (Sassuolo); S. Bastoni (Spezia); Praet (Torino); Walace, Deulofeu e Makengo (Udinese); Busio, Vacca Jr e Ceccaroni (Venezia); Zaccagni, Ilic (Verona)-------------------------------------------------------------D. Zapata (Atalanta): tunnel in corsa a Kjaer a un passo dall’ area di rigore Barrow (Bologna): gol con un tiro a giroGonzalez (Fiorentina): tunnel pulitissimo su Di Lorenzo e servizio in area per Vlahovic Abraham (Roma): contropiede micidiale, palo e tap in di Mkhitaryan Caprari (Verona): segna con un tiro a giro Quagliarella (Sampdoria): più di un’azione del suo livelloDjuric (Salernitana): torsione aerea sul gol Marin (Cagliari): strappo micidiale e palo finaleLocatelli (Juventus): il golBerardi (Sassuolo): rete splendida----------------------Nico Gonzalez (Fiorentina); Dybala (Juventus); L. Insigne (Napoli)Barrow (Bologna); Marin (Cagliari); Felipe Anderson (Lazio); Leao (Milan); Abraham (Roma): Pasalic, Muriel, Zappacosta, Malinovskyi e D. Zapata (Atalanta); Arnautovic, Hickey (Bologna); Nandez (Cagliari); Bajrami e Henderson (Empoli); Saponara (Fiorentina); Cambiaso e Destro (Genoa); Calhanoglu, Correa, Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez (Inter); Morata e Locatelli (Juventus); Immobile (Lazio); Maignan, Giroud e Saelemaekers (Milan); Koulibaly (Napoli); Shomurodov, Mkhitaryan, El Shaarawy, Lo. Pellegrini (Roma); Kechrida e Djuric (Salernitana); Candreva e Quagliarella (Sampdoria); Traoré, Djuricic, Frattesi, Maxime Lopez e Berardi (Sassuolo); Bourabia e Antiste (Spezia); Buongiorno e Brekalo (Torino); Pussetto, Samardzic e Deulofeu (Udinese); Okereke e Johnsen (Venezia); Kalinic e Caprari (Verona)-------------------------------------------------------------------------Tonali (Milan): respinta su tiro in piena area di MalinovskyiTheate (Bologna): anticipo su MuriqiKoulibaly (Napoli): toglie la palla a Vlahovic lanciato a rete.Stojanovic (Empoli): salvataggio sulla lineaDawidowicz (Verona): un muro continuoYoshida (Sampdoria)Ranieri (Salernitana): in spaccata allontana la palla in area, anticipando Kallon Aramu (Venezia): su calcio d'angolo anticipa Caceres di un soffioSingo (Torino): anticipo su Chiesa lanciato a rete Bastoni (Inter): salvataggio su Djuricic----------------------Koulibaly (Napoli)Acerbi (Lazio); Tonali (Milan); Ibanez (Roma); Ferrari (Sassuolo)Medel (Bologna); Carboni (Cagliari); Bastoni (Inter); Yoshida (Sampdoria); Nuytinck (Udinese); Dawidowicz (Verona)Palomino e Djimsiti (Atalanta); Hickey e Theate (Bologna); Luperto, Marchizza Viti e Stojanovic (Empoli); Pulgar, Odriozola e Milenkovic (Fiorentina); Criscito e Biraschi (Geona); Calhanoglu, D’Ambrosio e Brozovic (Inter); Bonucci, Locatelli e Chiellini (Juventus); Luiz Felipe e Marusic (Lazio); Tomori, Romagnoli e Kalulu (Milan); Mario Rui (Napoli); Mancini (Roma); Lassana Coulibaly, Gyomber, Strandberg e Ranieri (Salernitana); Rogerio (Sassuolo); Hristov e Nikolau (Spezia); Lukic, Zima, Rodriguez, Djidji e Singo (Torino); Aramu (Venezia)-------------------------------------------Maignan (Milan): respinta d’istinto su colpo di testa di Zapata da tre metri Skorupski (Bologna): colpo di testa di Muriqi bloccato dal portiere bolognese Dragowski (Fiorentina): respinge il rigore di Insigne Vicario (Empoli): prodezza su AbrahamMontipò (Verona): una paratona su Verde Audero (Sampdoria): intervento su SamirBelec (Salernitana): parata finale su RovellaMilinkovic-Savic (Torino): capolavoro sul colpo di testa di Alex Sandro Handanovic (Inter): paratona su rasoterra di Boga----------------------Audero (Sampdoria): Skorupski (Bologna)Vicario (Empoli); Sirigu (Genoa); Rui Patricio (Roma)Musso (Atalanta); Handanovic (Inter); Reina (Lazio); Belec (Salernitana); Zoet (Spezia); Milinkovic-Savic (Torino); Silvestri (Udinese); Maenpaa (Venezia): Cragno (Cagliari); Dragowski (Fiorentina); Maignan (Milan); Ospina (Napoli); Consigli (Sassuolo); Montipo’ (Verona): Terracciano (Fiorentina); Szczesny (Juventus)----------------------------------------------------------------: BarellaDimarco, Ilic, Luis Alberto e Marin-----------------------------------------------------Osimhen (Napoli)Caputo (Sampdoria)Boga (Sassuolo)Dzeko (Inter)----------------------Henderson (Empoli); Dzeko (Inter); Osimhen (Napoli)Gosens (Atalanta); De Silvestri (Bologna); Pavoletti e Keita Balde (Cagliari); Vlahovic e Bonaventura (Fiorentina); Badelj e Pandev (Genoa); Acerbi e Muriqi (Lazio); Elmas, Di Lorenzo (Napoli); Pedro e Zaniolo (Roma); Djuric (Salernitana); Caputo (Sampdoria); Boga (Sassuolo); Arslan (Udinese); Okereke (Venezia); Simeone (Verona)------------------------------------------------Martinez Quarta (Fiorentina)Silvestri (Udinese)Consigli (Sassuolo)Skriniar (Inter)-----------------------Djidji (Torino)Maehle, Djimsiti e Demiral (Atalanta); Soriano e Theathe (Bologna); Godin (Cagliari); Vicario e Zurkowski (Empoli); Callejon, Igor e Martinez Quarta (Fiorentina); Sabelli e Maksimovic (Genoa); Skriniar (Inter); Szczesny (Juventus); Akpa Akpro (Lazio); Consigli (Sassuolo); Zoet ed Erlic (Spezia); Silvestri (Udinese); Caldara, Ceccaroni, Mäenpää (Venezia); Dawidowicz (Verona)Questi i nostri criteriPremio “Rino Gattuso” (il combattivo)------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso di appartenenzaPremio “Roberto Baggio” (il gesto tecnico)-------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupendaPremio “Fabio Cannavaro” (l’intervento difensivo)--------------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigorePremio “Dino Zoff” (la parata)-----------------------------------In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara) che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisivaPremio “Gianni Rivera” (l’assist)-------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fanno l’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist da calci piazzatiPremio “My penalty (rigore a favore)---------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che si sono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un tocco di mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiroContropremio (rigore a sfavore)-------------------------------------In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hanno causato un rigore. per il titolo