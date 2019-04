Lo strapotere diha avuto la meglio su tutti. Juventus, Inter, Torino: da quando il serbo ha approcciato alla Coppa Italia Primavera, alle avversarie sono rimaste esclusivamente le briciole., meglio non poteva fare. E dietro di lui una corazzata che, rivoluzionata in estate e proprio quando sembrava essersi indebolita, ha saputo regalare il primo trofeo dopo otto anni. Un segnale chiaro:in termini di risultati e di calciatori che sbarcano nei campionato professionistici. Nuovi Zaniolo o nuovi Chiesa? L'importante è produrli. Certo, negli anni sono espliciti gli errori commessi in fase di valutazione:. Gollini (rubato dal Manchester United), Mancini, Piccini, Zaniolo: gli esempi più lampanti di scelte azzardate. Al contrario di quelle che hanno riguardato Bernardeschi (cresciuto e ceduto alla Juventus) e Chiesa. Stefano Pioli, dotato di una squadra giovane ma restio nel guardare in Primavera, ha lanciato tra i 'grandi' Sottil, Vlahovic e Montiel:- Se nelle categorie giovanili inferiori talvolta la Viola non brilla. Sconfitta per tre volte in finale dall'Inter - due Scudetti e una Viareggio Cup perse contro i nerazzurri - ha mostrato segnali importanti. Comandata da Vincenzo Vergine e Pantaleo Corvino, la 'cantera' toscana è un modello sostenuto anche dall'interesse mediatico e di tifo che la circonda.. Il livello tenuto dalla Fiorentina dei grandi, con il progetto giovani, rende ancor più appetibile il trampolino nei professionismo.- La Fiorentina sta ultimando l'acquisizione di un terreno a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove sorgerà. Terreni da gioco per le selezioni maschili e femminili, strutture volte all'accentramento di un vivaio che, attualmente, è sparso sul suolo fiorentino. Inoltre, è attiva da diversi anni la, punto focale dell'istruzione all'interno dell'ecosistema in questione. Venti collaborazioni sparse sulla penisola per scandagliare il territorio e uno sguardo all'estero tramite la fitta rete di Corvino, che può stipulare contratti per conto di ACF Fiorentina per le prestazioni sportive di calciatori professionisti e del settore giovanile, ma entro 100.000 euro ad operazione e fino a complessivi 500.000 euro per stagione sportive: una concessione dei Della Valle che, in lui, vedono il futuro responsabile del vivaio, quando il dirigente pugliese vorrà svestire i panni del dg di mercato.